Imputan nuevos delitos a Tareck El Aissami.

El Ministerio Público de Venezuela imputó tres nuevos cargos penales contra el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami , debido a presuntas irregularidades cometidas en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Imputan nuevos delitos a Tareck El Aissami

La nueva acusación fue presentada por los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez. Los nuevos delitos imputados al exvicepresidente son los siguientes:

Apropiación o distracción del patrimonio público .

. Tráfico ilícito de material estratégico .

. Legitimación de capitales.

Contexto de los nuevos cargos

De acuerdo con las fuentes judiciales asociadas al caso, este procedimiento penal se basa en el presunto desvío y asignación opaca de cargamentos industriales y minerales al margen de los controles de la ley dentro de la CVG.

Estos tres nuevos cargos se suman al expediente principal por el que El Aissami está siendo procesado desde abril de 2026 bajo la denominada trama de corrupción «PDVSA-Cripto». En la causa central ya se le investigaba por delitos como traición a la patria, apropiación del patrimonio público, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Contexto Político y Solicitud de EE. UU.

Esta nueva imputación en los tribunales venezolanos coincide con reportes de agencias internacionales que aseguran que el gobierno de los Estados Unidos busca la extradición de El Aissami.

El exministro —quien permanece detenido en Venezuela desde abril de 2024 tras pasar más de un año desaparecido de la escena pública— figura junto al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, entre los objetivos prioritarios de la justicia estadounidense bajo acusaciones previas de narcotráfico y violaciones a las sanciones de la OFAC.