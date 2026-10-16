Internacionales

Pakistán: Derrumbe de escuela deja 32 niños muertos y decenas de heridos

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Vistas
3 Min Lectura
Pakistán: Derrumbe de escuela deja 32 niños muertos y decenas de heridos
Pakistán: Derrumbe de escuela deja 32 niños muertos y decenas de heridos

Una jornada escolar se convirtió en tragedia este jueves cuando el techo de un edificio de dos plantas en la escuela pública Al Khair, ubicada en la ciudad de Peshawar, se desplomó sobre decenas de estudiantes, cobrando la vida de 32 niños y una profesora, según confirmaron las autoridades locales.

Pakistán: Derrumbe de escuela deja 32 niños muertos y decenas de heridos

Pakistán: Derrumbe de escuela deja 32 niños muertos y decenas de heridos

El siniestro ocurrió durante la mañana, luego de que las intensas precipitaciones registradas durante la noche debilitaran la estructura del inmueble, indicó Bilal Ahmed, miembro de los servicios de rescate, en declaraciones a CNN.

De acuerdo con el hospital Lady Reading de Peshawar, centro médico al que fueron trasladadas las víctimas, los menores fallecidos tenían entre seis y 14 años. Entre las víctimas mortales también se encuentra una mujer de 25 años, identificada como docente del centro educativo.

Aproximadamente 50 niños resultaron lesionados durante el derrumbe, y varios de ellos permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Imágenes captadas por CNN en el lugar de los hechos mostraron ambulancias abriéndose paso a toda velocidad por las estrechas calles de la zona, mientras una multitud de vecinos se congregaba frente al edificio escolar a la espera de noticias sobre los estudiantes atrapados.

Según testigos presenciales, los residentes del área fueron los primeros en llegar para auxiliar a las víctimas, siendo seguidos minutos después por los equipos de emergencia. Las labores de rescate se extendieron hasta la tarde del jueves y concluyeron una vez que todas las personas que habían quedado sepultadas bajo los escombros fueron extraídas, informaron los servicios de emergencia.

El colapso de edificaciones es una problemática frecuente en Pakistán, donde las normas de construcción a menudo no se aplican de manera adecuada y muchas estructuras se levantan utilizando materiales que no cumplen con los estándares de calidad requeridos.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, calificó el incidente como una «tragedia desgarradora» y solicitó una investigación exhaustiva para determinar las causas del mortal derrumbe.

«En esta hora de dolor, toda la nación comparte por igual el sufrimiento de las familias afectadas», expresó la oficina del presidente a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, presentó sus condolencias tras el trágico suceso y manifestó que «ningún padre debería tener que soportar un dolor así».

Las autoridades han iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias que provocaron el colapso y determinar posibles responsabilidades.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano
Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano
Suiza retira el bloqueo de bienes a Jorge Arreaza y a la esposa de Diosdado Cabello
Suiza retira el bloqueo de bienes a Jorge Arreaza y a la esposa de Diosdado Cabello
Chile condena a 20 años de prisión a implicado en el asesinato de Ronald Ojeda
Chile condena a 20 años de prisión a implicado en el asesinato de Ronald Ojeda
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
Bonos Economía Principales
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
Bonos Economía Principales
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
Economía Dólar BCV Principales
Bono de Fin de Año 2026: ¿Quiénes recibirán el pago por Patria?
Bono de Fin de Año 2026: ¿Quiénes recibirán el pago por Patria?
Bonos Economía Principales
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto
Economía Bonos Dólar BCV Principales
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Regionales Nueva Esparta Principales Sucesos
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Nacionales
Repartidora venezolana fue baleada mientras entregaba un paquete de Amazon en Dallas
Repartidora venezolana fue baleada mientras entregaba un paquete de Amazon en Dallas
Internacionales Principales

Anunciantes

Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales

También podría gustarte