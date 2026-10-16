Una jornada escolar se convirtió en tragedia este jueves cuando el techo de un edificio de dos plantas en la escuela pública Al Khair, ubicada en la ciudad de Peshawar, se desplomó sobre decenas de estudiantes, cobrando la vida de 32 niños y una profesora, según confirmaron las autoridades locales.

Pakistán: Derrumbe de escuela deja 32 niños muertos y decenas de heridos

El siniestro ocurrió durante la mañana, luego de que las intensas precipitaciones registradas durante la noche debilitaran la estructura del inmueble, indicó Bilal Ahmed, miembro de los servicios de rescate, en declaraciones a CNN.

De acuerdo con el hospital Lady Reading de Peshawar, centro médico al que fueron trasladadas las víctimas, los menores fallecidos tenían entre seis y 14 años. Entre las víctimas mortales también se encuentra una mujer de 25 años, identificada como docente del centro educativo.

Aproximadamente 50 niños resultaron lesionados durante el derrumbe, y varios de ellos permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Imágenes captadas por CNN en el lugar de los hechos mostraron ambulancias abriéndose paso a toda velocidad por las estrechas calles de la zona, mientras una multitud de vecinos se congregaba frente al edificio escolar a la espera de noticias sobre los estudiantes atrapados.

Según testigos presenciales, los residentes del área fueron los primeros en llegar para auxiliar a las víctimas, siendo seguidos minutos después por los equipos de emergencia. Las labores de rescate se extendieron hasta la tarde del jueves y concluyeron una vez que todas las personas que habían quedado sepultadas bajo los escombros fueron extraídas, informaron los servicios de emergencia.

El colapso de edificaciones es una problemática frecuente en Pakistán, donde las normas de construcción a menudo no se aplican de manera adecuada y muchas estructuras se levantan utilizando materiales que no cumplen con los estándares de calidad requeridos.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, calificó el incidente como una «tragedia desgarradora» y solicitó una investigación exhaustiva para determinar las causas del mortal derrumbe.

«En esta hora de dolor, toda la nación comparte por igual el sufrimiento de las familias afectadas», expresó la oficina del presidente a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, presentó sus condolencias tras el trágico suceso y manifestó que «ningún padre debería tener que soportar un dolor así».

Las autoridades han iniciado una investigación formal para esclarecer las circunstancias que provocaron el colapso y determinar posibles responsabilidades.