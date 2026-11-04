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Stalin González: «Es difícil pensar que el chavismo no estará en la transición»

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Stalin González: «Es difícil pensar que el chavismo no estará en la transición»
Stalin González: «Es difícil pensar que el chavismo no estará en la transición»

El jefe del Grupo Parlamentario Libertad, diputado Stalin González dijo este miércoles que es difícil pensar que el chavismo no estará en la transición política en Venezuela.

Stalin González: «Es difícil pensar que el chavismo no estará en la transición»

Stalin González: «Es difícil pensar que el chavismo no estará en la transición»

«Pensar que en la transición no va a estar el chavismo va a ser difícil. Hay que cambiar el sistema y lograr que dejen de dirigir el Estado, pero van a seguir existiendo en la política», dijo en entrevista con Shirley Varnagy.

Asimismo, destacó que una transición no se puede ver como «una sala de espera, sino un proceso con estaciones».

González señaló que, más allá de las diferencias, existe un propósito compartido por la inmensa mayoría de los venezolanos, y es el de recuperar las condiciones democráticas y construir un futuro de estabilidad. «Todos queremos que haya una elección libre. El tema es cómo llegamos a esa elección».

Por tanto, llamó a la oposición democrática «a dejar de lado las mediciones de popularidad para concentrarse en la construcción de consensos reales».

«El rol de todos es apostar a que esto funcione. La oposición no tiene un centro de gravedad en la toma de decisiones y reconstruirlo siempre hace falta. Aquí todos hacemos falta para reorganizar.”


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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