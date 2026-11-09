El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, reiteró el domingo que el país inició un «proceso de transformación democrática», donde se han vivido distintos cambios, con el objetivo de avanzar hacia un «proceso de convivencia donde todas las fuerzas estén representadas sin suponer una amenaza existencial para nadie».

​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»

​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»

​Durante una entrevista al medio español El Mundo, Blanco explicó que este proceso inició en enero de 2026, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó ante el Parlamento una ley de amnistía que, hasta la fecha, «ha beneficiado a más de 9.000 personas».

​Luego se creó el programa de Convivencia y Paz, un mecanismo de consulta con sectores no partidistas de la vida nacional, para «revisar medidas que favorezcan la convivencia democrática».

​Mencionó la instalación de la mesa del diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 con el Gobierno encargado, con respaldo de EE. UU., para impulsar «reformas institucionales con un horizonte electoral».

​Este proceso, recordó, empezó con los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tener un nuevo Poder Judicial «este mismo año», para posteriormente revisar el Consejo Nacional Electoral (CNE), «las garantías de participación política para todos los actores y los mecanismos de democracia interna para los partidos políticos».

​«Todo esto pensado para que Venezuela pase de un proceso de confrontación, derivado de una gran crisis política, hacia un proceso de convivencia donde todas las fuerzas estén representadas sin suponer una amenaza existencial para nadie, con una visión compartida de futuro», expresó.

​Oliver Blanco sostuvo que su posición dentro de este proceso es retomar las relaciones internacionales, particularmente con EE. UU. y Europa, luego de que se vieran «afectadas por la crisis de convivencia política interna».