Política y OpiniónPolítica - Opinión

​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»

Betania Boadas
Por Betania Boadas
1 Vista
2 Min Lectura
​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»
​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, reiteró el domingo que el país inició un «proceso de transformación democrática», donde se han vivido distintos cambios, con el objetivo de avanzar hacia un «proceso de convivencia donde todas las fuerzas estén representadas sin suponer una amenaza existencial para nadie».

​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»
​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»

​Oliver Blanco ratifica la ruta hacia un proceso de convivencia democrática en Venezuela «sin amenazas»

​Durante una entrevista al medio español El Mundo, Blanco explicó que este proceso inició en enero de 2026, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó ante el Parlamento una ley de amnistía que, hasta la fecha, «ha beneficiado a más de 9.000 personas».

​Luego se creó el programa de Convivencia y Paz, un mecanismo de consulta con sectores no partidistas de la vida nacional, para «revisar medidas que favorezcan la convivencia democrática».

​Mencionó la instalación de la mesa del diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 con el Gobierno encargado, con respaldo de EE. UU., para impulsar «reformas institucionales con un horizonte electoral».

​Este proceso, recordó, empezó con los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tener un nuevo Poder Judicial «este mismo año», para posteriormente revisar el Consejo Nacional Electoral (CNE), «las garantías de participación política para todos los actores y los mecanismos de democracia interna para los partidos políticos».

​«Todo esto pensado para que Venezuela pase de un proceso de confrontación, derivado de una gran crisis política, hacia un proceso de convivencia donde todas las fuerzas estén representadas sin suponer una amenaza existencial para nadie, con una visión compartida de futuro», expresó.

​Oliver Blanco sostuvo que su posición dentro de este proceso es retomar las relaciones internacionales, particularmente con EE. UU. y Europa, luego de que se vieran «afectadas por la crisis de convivencia política interna».


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Figuera asegura que la mesa de diálogo está «a las puertas de un anuncio» sobre nuevas excarcelaciones de presos políticos
Colombia expulsó a Venezuela a 33 extranjeros por considerarlos «riesgos a la seguridad ciudadana»
Colombia expulsó a Venezuela a 33 extranjeros por considerarlos «riesgos a la seguridad ciudadana»
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Cilia Flores habría sufrido «un infarto leve» y perdido más de 11 kilos durante su cautiverio en Nueva York
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Marco Rubio afirmó que elecciones en Venezuela se celebrarían en 2027
Marco Rubio afirmó que elecciones en Venezuela se celebrarían en 2027
Política y Opinión Política - Opinión Principales
Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera
Tratamiento contra obesidad llega a Centroamérica con innovación y resultados como bandera
Principales Variedades
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Cotización oficial del dólar y euro este 9 de noviembre 2026
Economía Dólar BCV Principales
Reportan 90% de ocupación hotelera en la Isla de Margarita: "Esperamos una excelente temporada decembrina"
Reportan 90% de ocupación hotelera en la Isla de Margarita: «Esperamos una excelente temporada decembrina»
Regionales Nueva Esparta Principales
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre
Sindicatos y gremios convocan a paro de 12 horas para el 16 de noviembre
Nacionales Principales
ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas
ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas
Regionales Nueva Esparta Principales
Ex trabajadores de Pdvsa advierten irregularidad en auditoría al fondo de pensiones
Ex trabajadores de Pdvsa advierten irregularidad en auditoría al fondo de pensiones
Regionales Nueva Esparta Principales
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Anuncian cierre parcial de avenida Fucho Tovar
Regionales Nueva Esparta Principales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión Principales
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte