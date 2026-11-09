El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en las últimas horas que un total de 33 ciudadanos extranjeros que representaban un «riesgo para la seguridad ciudadana» en Barranquilla y Cartagena fueron expulsados y entregados a las autoridades venezolanas.

Colombia expulsó a Venezuela a 33 extranjeros por considerarlos «riesgos a la seguridad ciudadana»

Colombia expulsó a Venezuela a 33 extranjeros por considerarlos «riesgos a la seguridad ciudadana»

A través de una publicación difundida en redes sociales, De la Espriella explicó que estos ciudadanos «acumulaban 152 medidas correctivas por comportamientos como porte de armas blancas, riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a la Fuerza Pública».

El mandatario indicó que la operación se llevó a cabo por Migración Colombia, la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Guala), Interpol y las autoridades locales.

«Seguimos recuperando el orden y la seguridad en nuestras ciudades. A Colombia se viene a respetar la ley, no a delinquir», se lee en la publicación.

De los 33 expulsados, 28 fueron identificados y detenidos en Barranquilla, mientras que los otros cinco fueron encontrados en Cartagena. Ambos procedimientos se ejecutaron en las labores de control migratorio.

De la Espriella reiteró que las puertas de Colombia «están abiertas para quienes van a trabajar y construir», pero quienes pretendan «sembrar el miedo y la violencia encontrarán un Estado que hace respetar la autoridad».

Los expulsados fueron entregados a Venezuela en el punto fronterizo Paraguachón, La Guajira.

Este nuevo procedimiento se conoció luego de que el domingo otros 12 ciudadanos extranjeros fueran expulsados del territorio colombiano por funcionarios de Migración Colombia en la ciudad de Cúcuta, tras acumular de manera conjunta 167 medidas correctivas por conductas contrarias a la seguridad y la convivencia ciudadana.

¡A LOS BANDIDOS QUE VIENEN A SEMBRAR EL CAOS LOS SACAMOS DE COLOMBIA!



¡En la era del Tigre, la autoridad se respeta y la ley se cumple!



Hemos expulsado del país a 33 ciudadanos extranjeros que venían alterando la tranquilidad de Barranquilla y Cartagena y que acumulaban 152… pic.twitter.com/6C1whmtKzW — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 9, 2026