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Flávio Bolsonaro jura «llevarse a la tumba» el secreto de su escape hacia Estados Unidos y desmiente haber recibido ayuda de gobiernos

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Flávio Bolsonaro jura «llevarse a la tumba» el secreto de su escape hacia Estados Unidos y desmiente haber recibido ayuda de gobiernos
Flávio Bolsonaro jura «llevarse a la tumba» el secreto de su escape hacia Estados Unidos y desmiente haber recibido ayuda de gobiernos

Flávio Bolsonaro jura «llevarse a la tumba» el secreto de su escape hacia Estados Unidos y desmiente haber recibido ayuda de gobiernos.

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Flávio Bolsonaro jura «llevarse a la tumba» el secreto de su escape hacia Estados Unidos y desmiente haber recibido ayuda de gobiernos. El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien perdió recientemente el balotaje presidencial frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, rehusó revelar este jueves 5 de noviembre de 2026 los métodos que utilizó para abandonar su nación y establecerse en territorio estadounidense.

Durante una reveladora entrevista concedida al periódico estadounidense The New York Times, el dirigente conservador afirmó tajantemente que se llevará dicho secreto a la tumba, desmintiendo que recibiera respaldo logístico o financiero de algún gobierno extranjero para completar su salida.

Las declaraciones ante The New York Times y el silencio sobre la ruta

El hijo del exjefe de Estado Jair Bolsonaro recalcó que tomó la determinación de salir del gigante suramericano de forma espontánea junto a su cónyuge.

En tal sentido, el legislador rechazó categóricamente cualquier complicidad estatal: «Fui yo solo. Me lo llevaré a la tumba».

A este respecto, Bolsonaro admitió que recibió mensajes de ánimo procedentes de allegados en el exterior, pero negó cualquier coordinación estructurada con despachos públicos.

Aunado a esto, reportes publicados por el rotativo neoyorquino aseguran que un funcionario asignado a la Casa Blanca tramitó el vuelo privado que condujo al político hasta la ciudad de Miami.

Asimismo, informantes consultados por el medio revelaron que el propio presidente Donald Trump dio la autorización directa para permitir el ingreso formal del dirigente a territorio norteamericano.

Los nexos en Puerto Iguazú y el desmentido del Departamento de Estado

Las sospechas sobre la conexión argentina

Por otra parte, testimonios de tres personas involucradas en el operativo indicaron al rotativo que un asesor principal del gobernante argentino, Javier Milei, recibió al político en una pista aérea de Puerto Iguazú.

Dicho puente en la triple frontera habría facilitado la conexión internacional que burló las alertas de seguridad en los aeropuertos brasileños.

En consecuencia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, intervino públicamente para rechazar que las dependencias de Washington colaboraran en la evasión del senador.

De igual manera, el equipo legal del parlamentario intenta desligar la travesía de cualquier infracción a las leyes migratorias vigentes en el hemisferio.

La despedida paterna, el temor al encierro y el reto hacia el futuro

Por añadidura, Bolsonaro narró que maduró la idea de escapar la mañana siguiente al balotaje, instantes después de visitar la residencia donde su padre cumple arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado.

El dirigente recordó la mirada penetrante de su progenitor antes de partir: «Ya sabes adónde quieren llegar con esto, ¿verdad?», a lo que él contestó que estaba preparado y conocía sus obligaciones, sin verbalizar la fuga.

En tal sentido, el parlamentario defendió su total inocencia frente a los expedientes abiertos en Brasilia por lavado de activos y hechos de corrupción administrativa.

No obstante, admitió con crudeza que sus adversarios políticos forzarán su encarcelamiento definitivo si pisa nuevamente los tribunales de su patria.

Seguir política

Por otro lado, reiteró sus dudas sobre el recuento de votos al calificarlo de matemáticamente imposible, manifestando su gratitud hacia Donald Trump por acogerlo sin tomar partido formalmente en la contienda.

Para concluir sus palabras, el senador lanzó un desafío claro: «Si hay nuevas elecciones, obviamente volveré a ser candidato».


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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