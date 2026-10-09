Un aparatoso accidente de tránsito se registró al mediodía de este viernes 9 de octubre en el estado Nueva Esparta, cuando una camioneta volcó aparatosamente y terminó estrellándose contra un poste del alumbrado público.

Vuelca camioneta en el elevado de Macho Muerto en Margarita

El siniestro vial ocurrió en la transitada zona del elevado de Macho Muerto, generando alarma entre los conductores y transeúntes que transitaban por el lugar.

Hasta el momento de redacción de esta nota, se desconocen las causas exactas que originaron el volcamiento, así como la identidad y el estado de salud del conductor involucrado en el hecho. Comisiones de seguridad y tránsito se trasladaron al sitio para atender la contingencia y restablecer la circulación vehicular en esta importante arteria vial de la región insular.