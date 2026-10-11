El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé que dos nuevas ondas tropicales lleguen al territorio entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre.

Dos ondas tropicales se aproximan a Venezuela: Inameh estima su llegada entre el 13 y el 18 de octubre

Dos ondas tropicales se aproximan a Venezuela: Inameh estima su llegada entre el 13 y el 18 de octubre

Según el reporte publicado por el organismo en su cuenta de Instagram, la onda tropical número 56 se encuentra en el Atlántico central tropical, cerca de los 41°W y al sur de los 17°N. Su ingreso a la Guayana Esequiba está previsto entre el 13 y el 14 de octubre.

En cuanto a la onda tropical número 57, el Inameh señaló que avanza por el Atlántico central tropical, cerca de los 30°W y al sur de los 22°N, y estima que podría llegar a la Guayana Esequiba entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre.

Para la tarde y noche de este 11 de octubre, el instituto pronostica un aumento de la nubosidad, acompañado de precipitaciones de intensidad variable. Estas condiciones podrían presentarse principalmente al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, los Llanos occidentales, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas también se espera un incremento de la nubosidad, con lluvias de intensidad variable en toda la entidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 30 °C de máxima.

Contexto

El pronóstico se difundió un día después de las fuertes precipitaciones registradas el sábado 10 de octubre en la Gran Caracas, que provocaron acumulaciones de agua en las calles, caída de árboles y daños en una estructura, según reportes ciudadanos e información de las autoridades locales.

Uno de los incidentes ocurrió en la avenida Panteón, a la altura de la esquina San Narciso, en la parroquia San José, donde cayó un árbol de aproximadamente ocho metros de altura. El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, indicó que el ejemplar cedió desde su base y cayó sobre dos vehículos estacionados.

El hecho no dejó personas heridas. Bomberos y trabajadores de la Corporación de Servicios acudieron al lugar para retirar las ramas y liberar los automóviles afectados.

También se reportó la caída de un árbol en el kilómetro 24 de la carretera Panamericana, lo que interrumpió el paso en ambos sentidos. Según medios locales, el árbol arrastró el tendido eléctrico y dejó sin servicio a varias zonas de Los Teques.

En Caracas, las cuadrillas municipales atendieron otras contingencias relacionadas con la caída de árboles. En la avenida El Cortijo, parroquia San Pedro, los equipos realizaron trabajos de corte y retiro de un árbol de la especie apamate, con el propósito de despejar la zona y restablecer la circulación peatonal y vehicular.

Asimismo, brigadas de la Corporación de Servicios Municipales Libertador se trasladaron al sector Las Veredas, en la parroquia Coche, para retirar árboles caídos y despejar los accesos de la comunidad.

Usuarios de redes sociales difundieron videos de calles anegadas en El Cementerio y reportaron agua acumulada en los canales de circulación de varias arterias viales.

En la parroquia Santa Rosalía, las brigadas del Cementerios Municipales Libertador trabajaron en la calle Colegio, dentro del ámbito geográfico de la Comuna Luchadores, para limpiar y destapar la red de alcantarillado. Según la Alcaldía, la acumulación de desechos sólidos había obstruido el sistema de drenaje y provocado anegaciones y el colapso de la vía tras las lluvias.

Otro incidente se registró en la avenida Los Ilustres, en los terrenos contiguos al parque de atracciones Bimbolandia, frente al Paseo Los Ilustres.

En un informe técnico de inspección, Palacios señaló que la estructura, de tres niveles y destinada a actividades comerciales y recreativas, presentó daños en una sección de la pared perimetral y en el sistema de enrejado. La afectación abarcó aproximadamente 10 metros de longitud.

Atribuyó el incidente al socavamiento del terreno, asociado a trabajos de reparación que quedaron inconclusos en un área de unos 20 metros cuadrados situada en la calle posterior del parque. También identificó como factor detonante la saturación del suelo por las fuertes precipitaciones.