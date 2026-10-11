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Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta
Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta

La Hidrológica Venezolana (Hidroven) informó mediante un comunicado oficial que, a partir de la medianoche de este domingo 11 de octubre de 2026, desplegará un plan de labores de mantenimiento en el sistema de producción Turimiquire.

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Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta

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De acuerdo con la institución, estas maniobras técnicas buscan optimizar la distribución, presión y calidad del servicio de agua potable para los habitantes del estado Nueva Esparta.

Durante la ejecución de estos trabajos de infraestructura, el organismo estima que se registren intermitencias y suspensiones temporales en el suministro regular por un lapso aproximado de 24 horas. Estas variaciones en el flujo de la red insular se notarán de manera progresiva en diversos sectores y municipios de la entidad.

Exhortan a almacenar agua y hacer uso consciente

Ante este panorama operacional, las autoridades solicitaron la mayor comprensión de la ciudadanía y exhortaron a la población a tomar las previsiones necesarias mediante el almacenamiento preventivo del recurso en sus hogares y comercios. Asimismo, recomendaron hacer un uso racional y consciente del vital líquido durante el tiempo que permanezca la parada planificada.

La hidrológica aseguró que las cuadrillas técnicas laborarán de forma ininterrumpida para cumplir con el cronograma previsto, restableciendo el flujo de agua de manera paulatina a medida que concluyan los trabajos en el sistema principal.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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