Un violento ataque armado conmocionó la capital guatemalteca luego de que un adolescente de 17 años disparara a quemarropa contra un ciudadano venezolano de 46 años, quien se encontraba detenido esperando el cambio de luz en un semáforo a bordo de su vehículo.

Disparan contra un venezolano mientras esperaba en un semáforo en Guatemala

Disparan contra un venezolano mientras esperaba en un semáforo en Guatemala

El hecho se registró en la colonia La Reformita, ubicada en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC) de ese país.

De acuerdo con el informe oficial de la Comisaría 14, los agentes realizaban labores de patrullaje preventivo en el sector cuando escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Al verificar la situación, constataron que el joven descendió de una motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra contra el criollo.

Enfrentamiento y captura del agresor

Al percatarse de la presencia policial, el atacante también disparó contra las comisiones de la PNC, desencadenando un intercambio de balazos. Durante la refriega, el menor de edad resultó herido de bala en una pierna y fue neutralizado en el sitio por los uniformados, mientras que el conductor de la motocicleta logró darse a la fuga.

La víctima venezolana presentó impactos de proyectil en el hombro y el tórax. Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Roosevelt para recibir atención médica.

En el lugar del suceso, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola que operaba de manera ilegal, junto con una tolva y tres municiones.

Vinculado a la pandilla Mara 18

Las investigaciones preliminares de la PNC señalan que el adolescente detenido es integrante de la peligrosa clica o pandilla Mara 18. Asimismo, se conoció que su tío, Gilberto José Ángel Luna Flores (34), había sido capturado previamente el pasado 25 de agosto tras protagonizar un asalto armado en la zona 10 de la capital.

Las autoridades policiales mantienen desplegado un operativo de rastreo para dar con el paradero del motociclista prófugo que participó en el atentado.

#PorSiNoLoVio



Motoladrón de 17 años dispara contra venezolano, luego se enfrenta a la policía pero es neutralizado



Plan #SemáforoSeguro permite defender a ciudadanos en La Reformita pic.twitter.com/hXw9JMhqjf — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 11, 2026