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Inundación repentina en Nepal deja cinco desaparecidos y graves daños materiales

Betania Boadas
Por Betania Boadas
3 Min Lectura
Inundación repentina en Nepal deja cinco desaparecidos y graves daños materiales
Inundación repentina en Nepal deja cinco desaparecidos y graves daños materiales

Equipos de rescate del Ejército de Nepal se desplegaron de emergencia este lunes en la región centro-norte del país para atender los severos impactos de una devastadora inundación repentina registrada el día anterior.

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Inundación repentina en Nepal deja cinco desaparecidos y graves daños materiales
Inundación repentina en Nepal deja cinco desaparecidos y graves daños materiales

Inundación repentina en Nepal deja cinco desaparecidos y graves daños materiales

Helicópteros militares y tropas terrestres trasladaron alimentos, medicinas y carpas de auxilio a lo largo de la cuenca del río Budhi Gandaki, al tiempo que iniciaron la evacuación de cientos de residentes y turistas atrapados en la zona afectada.

Hasta el momento, la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reporta cinco personas desaparecidas y no se registran fallecidos confirmados. El gobierno destacó que la emisión oportuna de una alerta temprana permitió a la mayoría de los pobladores escapar hacia zonas elevadas antes del impacto del torrente.

Deslave destruye puentes e hidroeléctricas

El desastre fue ocasionado por un masivo deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río cerca de la aldea de Chumchure. El posterior represamiento y desbordamiento destruyó o dañó severamente cinco puentes, infraestructura de tres centrales hidroeléctricas y decenas de viviendas y granjas a su paso.

Las autoridades precisaron que al menos 95 personas, entre ellas nueve ciudadanos extranjeros, han sido rescatadas y trasladadas a localidades seguras. La región es una ruta altamente frecuentada por practicantes de senderismo, especialmente durante el mes de octubre, una de las épocas de mayor afluencia turística en el país asiático.

Respuesta del gobierno y antecedentes

Suministros de primera necesidad están siendo trasladados en camiones hacia las zonas con acceso terrestre, mientras que las poblaciones de montaña más remotas reciben asistencia exclusivamente por vía aérea. El río Budhi Gandaki es una arteria fluvial clave que desemboca en el río Trishuli, en las cercanías de la capital, Katmandú.

Este nuevo evento natural ocurre mientras la nación aún intenta recuperarse de las mortales inundaciones del pasado mes de agosto en la frontera entre Nepal y China, las cuales dejaron más de 1.400 víctimas fatales. La oficina del primer ministro Balendra Shah concluyó recientemente la fase intensiva de rescate de ese evento previo para enfocar los recursos estatales en la reconstrucción nacional.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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