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Proyecto margariteño gana premio de National Geographic

Betania Boadas
Por Betania Boadas
3 Min Lectura
Proyecto margariteño gana premio de National Geographic
Proyecto margariteño gana premio de National Geographic

La juventud venezolana vuelve a hacer historia en escenarios globales. Sofía Ramírez, una joven de tan solo 16 años de edad e integrante del voluntariado del centro de conservación marina Turtle Point, conquistó el afamado galardón «People’s Choice Award» en la edición global del certamen Slingshot Challenge, organizado por la prestigiosa sociedad National Geographic.

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Proyecto margariteño gana premio de National Geographic
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Proyecto margariteño gana premio de National Geographic

Su proyecto, titulado «Ciclo Verde», fue concebido en las costas de la isla de Margarita y resultó ser la propuesta más votada por el público internacional entre miles de proyectos ecológicos presentados por jóvenes de diversos continentes.

Amenaza a las tortugas marplatenses

La iniciativa aborda de manera directa e integral la problemática causada por la proliferación descontrolada de la especie vegetal invasora Scaevola taccada (conocida popularmente como lechuga de mar), la cual afecta gravemente balnearios emblemáticos del estado Nueva Esparta como Playa Parguito y Playa El Agua.

Esta planta exótica cubre con rapidez la franja costera y endurece la superficie de la arena, lo que impide el proceso natural de desove de la tortuga Cardón (Dermochelys coriacea), al dificultar que las hembras puedan excavar sus nidos en la playa.

Solución ecológica y desarrollo comunitario

Para contrarrestar esta amenaza, el plan ideado por la estudiante margariteña contempla la extracción técnica de la vegetación invasora para procesarla mediante una biotrituradora y someterla a compostaje. De este modo, la biomasa se transforma en un abono orgánico de alta calidad, ideal para enriquecer suelos agrícolas y restaurar la flora autóctona local.

Además del valioso impacto ambiental, «Ciclo Verde» fomenta la sostenibilidad social:

  • Integración comunitaria: Vincula activamente a voluntarios y familias residentes de las zonas costeras en la recolección.
  • Generación de ingresos: Promueve la producción y comercialización local del fertilizante para apoyar la economía del hogar.

Con este destacado reconocimiento de National Geographic, el trabajo de conservación marina liderado desde Nueva Esparta se posiciona en la cima mundial como un modelo de vanguardia que combina la protección de especies en peligro de extinción, la gestión de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico comunitario.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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