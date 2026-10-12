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Senos Ayuda Margarita: Más de 100 mujeres al mes acuden por ayuda +VIDEO

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
2 Min Lectura
Senos Ayuda Margarita: Más de 100 mujeres al mes acuden por ayuda +VIDEO
Senos Ayuda Margarita: Más de 100 mujeres al mes acuden por ayuda +VIDEO

El aumento de historias de mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama ha ido creciendo, un hecho gravísimo de acuerdo con Senos Ayuda Margarita porque hasta el momento la indicación para el examen de mamografía, principal método de detección, es después de los 35 años.

Senos Ayuda Margarita: Más de 100 mujeres al mes acuden por ayuda +VIDEO

Senos Ayuda Margarita: Más de 100 mujeres al mes acuden por ayuda

La información fue aportada por María Consuelo Monsant, Coordinadora de Senos Ayuda en el estado Nueva Esparta, a propósito de presentar la agenda de eventos, actividades y campañas con que contarán este mes en la región para concienciar y recaudar fondos que ayuden al acompañamiento, destacando que en su sede atienden mensualmente a más de 100 mujeres que buscan exámenes de despistaje, orientación y apoyo con prótesis o pelucas.

«Aunque no hay cifras oficiales, tenemos números de organizaciones aliadas y también nuestra experiencia nos dice que está bajando la edad en mujeres que ni siquiera tienen los años requeridos para hacerse una mamografía», dijo Monsant, reiterando que hasta el momento las causas se perciben multifactoriales, como genética y estilo de vida.

Precisamente por estos datos que dan cuenta del curso elevado que mantiene la enfermedad, Monsant insistió en que después de la visibilidad masiva del cáncer de mama en octubre, la labor de orientación e información debe mantenerse sin descanso.

Reconoce que el cáncer es una enfermedad que aterra, porque el primer pensamiento es de muerte, “pero lo que la gente debe pensar es que te vas a morir si no te haces la mamografía a tiempo, si no sigues los tratamientos, si no vas al médico, eso sí debe asustar”.

Por eso, ratifica que el trabajo de Senos Ayuda y de todas las organizaciones es muy importante, porque siembran esperanza, buscan dar alegría y sobre todo posibilidades de que la gente pueda salvar su mamá o su vida.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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