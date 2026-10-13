Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002
Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002

Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) examinará el caso de las víctimas del 11 de abril de 2002, cuando 19 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas de bala, en el marco del «golpe de Estado» en Venezuela.

La ONG Foto Penal informó en redes sociales sobre la evaluación que hará la Corte. De acuerdo a la nota de prensa, el organismo evaluará la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos en esa fecha.

Este proceso inició en 2002, poco después de la masacre, tras una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Casi 25 años después, la Corte escuchará el caso Trujillo y otros vs. Venezuela.

La audiencia se llevará a cabo este mismo miércoles, 14 de octubre, en San José, capital de Costa Rica. A partir de las 9 de la mañana, la Corte escuchará los argumentos sobre el caso y las hipotéticas reparaciones a las víctimas.

Corte IDH examinará caso de las víctimas del 11 de abril 2002

En julio de 2024, la Comisión Interamericana remitió a la Corte el expediente del caso. Según esta evaluación, «el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial».

«Señaló que el Estado no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables», apuntó Foro Penal.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, y Gonzalo Himiob, director vicepresidente, participaron en la presentación del caso. Además, estarán presentes en la audiencia de la Corte, que dará «un nuevo paso en una búsqueda de justicia»

La audiencia se podrá seguir en vivo por los canales oficiales de la Corte. Para el Foro Penal, la audiencia es «oportunidad para determinar la responsabilidad internacional del Estado y establecer las reparaciones correspondientes».


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Senos Ayuda Margarita: Más de 100 mujeres al mes acuden por ayuda +VIDEO
Senos Ayuda Margarita: Más de 100 mujeres al mes acuden por ayuda +VIDEO
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta
Anuncian mantenimiento en el sistema Turimiquire que afectará el suministro de agua en Nueva Esparta
Regionales Nueva Esparta Principales
¡Atención estudiantes! MPPEU anuncia becas universitarias de $40 y $60 por Patria
¡Atención estudiantes! Abren registro para las becas universitarias de $40 y $60 por Patria
Bonos Economía Principales
ÚLTIMA HORA: SACAN DE EL RODEO A ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB».
ÚLTIMA HORA | ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB, HABRÍA SIDO TRASLADADO A ESTADOS UNIDOS
Principales Internacionales
Dos ondas tropicales se aproximan a Venezuela: Inameh estima su llegada entre el 13 y el 18 de octubre
Dos ondas tropicales se aproximan a Venezuela: Inameh estima su llegada entre el 13 y el 18 de octubre
Nacionales Principales
Disparan contra un venezolano mientras esperaba en un semáforo en Guatemala
Disparan contra un venezolano mientras esperaba en un semáforo en Guatemala
Internacionales Principales
En Ibiza: Desarticulan red que captaba a mujeres, principalmente venezolanas, para explotarlas sexualmente
En Ibiza: Desarticulan red que captaba a mujeres, principalmente venezolanas, para explotarlas sexualmente
Internacionales Principales
Delcy Rodríguez anuncia en la FAO nueva ley alimentaria para fortalecer la producción nacional
Delcy Rodríguez anuncia en la FAO nueva ley alimentaria para fortalecer la producción nacional
Nacionales Política - Opinión Política y Opinión
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington
Principales Política - Opinión Publirreportaje

Anunciantes

Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales
Mi propuesta es que la nueva Venezuela tenga un ministro de la diáspora, con competencias reales, presupuesto, capacidad de representación internacional y responsabilidad directa frente a esos millones de venezolanos. La magnitud del fenómeno ya justifica una institución del más alto nivel del Estado.
Venezuela necesitará un ministro de la diáspora
Principales Política y Opinión Publirreportaje

También podría gustarte