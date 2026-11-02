Un joven venezolano de 18 años fue asesinado a tiros la noche del pasado viernes 30 de octubre, cuando salía de jugar un partido de fútbol en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa, Perú.

Asesinan a tiros a un venezolano tras un partido de fútbol en Perú

De acuerdo con el diario peruano El Pueblo, la víctima fue identificada como Yelvis Daniel Herrera Cabeza, quien fue interceptado por sujetos desconocidos alrededor de las 11:50 p. m. (hora local de Perú), en las inmediaciones de la explanada Dolores, después de participar en un encuentro deportivo.

Los atacantes efectuaron al menos ocho disparos contra el venezolano, cinco de los cuales impactaron en su cuerpo y le provocaron heridas mortales.

Los acompañantes de Herrera intentaron auxiliarlo tras escuchar las detonaciones y lo trasladaron aproximadamente 20 metros en busca de ayuda. Sin embargo, al percatarse de que no presentaba signos vitales, dejaron su cuerpo frente a un establecimiento nocturno ubicado en el pasaje La Castro, cerca de la avenida Dolores.

Familiares denunciaron amenazas previas

El padre de la víctima declaró ante las autoridades que su hijo había recibido «amenazas» relacionadas con una «relación sentimental» que mantenía desde hacía aproximadamente seis meses.

Según su testimonio, las intimidaciones ocurrieron en las inmediaciones del mercado Apurímac, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, donde residía el venezolano.

No obstante, las autoridades todavía investigan las circunstancias del homicidio y no han determinado públicamente si las amenazas denunciadas guardan relación con el ataque.

Funcionarios de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero acudieron al lugar para acordonar la zona y preservar las evidencias. Posteriormente, agentes de Criminalística, de la División de Investigación Criminal (Divincri) y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional de Perú analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para identificar a los responsables y establecer la ruta que utilizaron para escapar.

Por disposición del Ministerio Público, el cadáver fue trasladado durante la madrugada del sábado 31 de octubre a la morgue central de Arequipa para practicarle la necropsia de ley.

Como parte de las investigaciones, los funcionarios también incautaron una motocicleta de placa 6747-0V, en la que se desplazaba la víctima antes del ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el homicidio.