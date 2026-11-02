Hackeo a Binance no sacudió el precio del USDT en Venezuela.

Hackeo a Binance no sacudió el precio del USDT en Venezuela

El hackeo a Binance no sacudió el mercado venezolano de USDT. Pese a la pausa de retiros, el P2P siguió activo y el precio del dólar digital se mantuvo estable, mientras la brecha con el BCV continúa estrechándose.

Binance moviliza USD 45,4 millones diarios en Venezuela, pero ni siquiera la interrupción de retiros sacudió el precio del USDT.

El USDT cotizaba cerca de 1.011 bolívares el 28 de octubre.

El dólar oficial se ubicó en 889,26 bolívares el 30 de octubre.

El mercado venezolano de USDT mostró poca reacción al hackeo que sufrió Binance el 29 de octubre, pese a que el incidente obligó al exchange a interrumpir los retiros y generó incertidumbre entre sus usuarios.

Hackeo a Binance no sacudió el precio del USDT en Venezuela





El 30 de octubre, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) se ubicó en 889,26 bolívares por dólar, mientras que el USDT se negociaba en el mercado P2P entre 990 y 1.005 bolívares, dependiendo de la hora y el método de pago. Algunos monitores reportaron una brecha de 11,6%, mientras que otras cotizaciones situaron la diferencia cerca del 13%.

Pese a la interrupción de los retiros, las operaciones entre particulares continuaron activas en Venezuela. Después de cotizar cerca de 1.011 bolívares el 28 de octubre, el USDT se mantuvo entre 1.006 y 1.010 bolívares durante los días siguientes, con variaciones inferiores al 0,5% en algunos promedios.

El hackeo involucró el robo estimado de USD 6.300 millones de las wallets de Binance. La empresa aseguró que cubriría las pérdidas con fondos propios y recursos de su fondo de protección SAFU, y sostuvo que los activos de los usuarios almacenados en frío no resultaron afectados. La plataforma esperaba reactivar los retiros en un plazo aproximado de 48 horas.

La reducción de la brecha, sin embargo, no empezó con el hackeo. Según cifras de Ecoanalítica, la diferencia entre el dólar paralelo y el oficial pasó de 29,6% en junio a 16,2% en julio, alrededor de 15% en agosto y 14,7% en septiembre. A mediados de octubre ya se ubicaba en 13,6%. El movimiento observado el 30 de octubre fue limitado y no se consolidó.

El peso de Binance en ese mercado ayuda a dimensionar el alcance de cualquier interrupción de sus servicios. Según Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, entre junio y el 20 de octubre las operaciones P2P de la plataforma movilizaron un promedio de USD 45,4 millones diarios, para un acumulado cercano a USD 5.949 millones. Ese volumen equivalió al 83% de las intervenciones cambiarias del BCV durante el período.

Lo cierto es que la estabilidad del USDT durante el incidente no cambia una realidad: buena parte del acceso de los venezolanos a dólares digitales depende de una sola plataforma. Con miles de millones diarios movilizados en su mercado P2P, Binance se ha convertido en una pieza de la infraestructura cambiaria venezolana, cuya vulnerabilidad quedó expuesta cuando los retiros se detuvieron.