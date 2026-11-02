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Fedecámaras promueve energía solar para comercios en Margarita

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Fedecámaras promueve energía solar para comercios en Margarita
Fedecámaras promueve energía solar para comercios en Margarita

Con el objetivo de mitigar las severas pérdidas económicas y parálisis operativas causadas por los racionamientos eléctricos de más de cuatro horas en la región, Fedecámaras Nueva Esparta concretó una alianza estratégica con la empresa Swing Energy para facilitar la instalación de sistemas fotovoltaicos financiados en los sectores comercial, gastronómico, educativo, turístico y hotelero de la isla.

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Fedecámaras promueve energía solar para comercios en Margarita
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El presidente de la gremial empresarial, Gabriel Briceño, destacó la trascendencia de esta iniciativa basada en energía limpia y autosustentable.

«Swing Energy representa una gran iniciativa de generar energías a través del sistema fotovoltaico. Eso nos suma muchísimo más porque está dentro de lo que representa el futuro de la energía en Venezuela», afirmó Briceño.

Inoperatividad y pérdidas por fallas eléctricas

El líder empresarial visibilizó la compleja realidad que enfrentan diariamente las pequeñas, medianas y grandes empresas en la entidad insular ante la inestabilidad del servicio eléctrico estatal.

«El común del comerciante de nuestra región no tiene acceso a un sistema alternativo de suministro eléctrico», advirtió Briceño, explicando que cada interrupción del fluido impide el uso de puntos de venta, sistemas de facturación y atención al público, dejando improductivos a los negocios y amenazando la estabilidad económica regional.

Financiamiento bancario a la medida

Por su parte, Robinson Chirinos, fundador de Swing Energy, enfatizó que la propuesta va acompañada de esquemas de crédito accesible canalizados a través de la banca privada para cubrir la totalidad de cada proyecto fotovoltaico.

«Hemos sido los principales promotores de que la banca tiene que ir de la mano de esta implementación, es imposible hacerlo solo. No hay un límite de crédito: puede ser desde 5.000 dólares para un apartamento hasta un financiamiento para un gran hotel de 1 millón de dólares», precisó Chirinos.

Con este abanico de opciones crediticias, las instituciones buscan ofrecer una solución definitiva y sostenible para que los emprendimientos y cadenas de servicios de Margarita y Coche mantengan sus puertas abiertas sin depender de la red eléctrica tradicional.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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