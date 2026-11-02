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‎Pacientes oncológicos alertan trabas para acceder a sus tratamientos

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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‎Pacientes oncológicos alertan trabas para acceder a sus tratamientos
‎Pacientes oncológicos alertan trabas para acceder a sus tratamientos

Una alerta sobre trabas para acceder a los tratamientos oncológicos, fue expuesta en redes sociales.

‎En su cuenta de Instagram, el señor Carlos López, dio cuenta que a los pacientes, entre ellos su esposa, les frenaron la entrega de medicamentos en la Farmacia de Alto Costo del IVSS en el hospital, aduciendo desconocimiento de los credenciales de la médico tratante.

‎Pacientes oncológicos alertan trabas para acceder a sus tratamientos

‎Pacientes oncológicos alertan trabas para acceder a sus tratamientos

«Mi esposa y decenas de pacientes han sido atendidos por más de 2 años por la Dra. Zunilde Rojas, médica especialista en Terapéutica Oncológica formada en el Hospital Militar «Dr. Carlos Arvelo», certificada por el Colegio de Médicos de Nueva Esparta y respaldada por la Sociedad Anticancerosa. Sin embargo, de la noche a la mañana, la Farmacia de Alto Costo se niega a despachar las quimioterapias y medicinas aduciendo supuestas «órdenes verbales desde Caracas» que desconocen sus credenciales. ¡No han mostrado ninguna circular formal!».

En la publicación, dice que se buscó respuesta con el Director del Hospital Dr. Luis Ortega, Dr. Pedro Fernández, y «se negó a atender la emergencia por estar en reunión», y advierten que se estaría contraviniendo normas legales.

‎»La Autoridad Única de Salud de Nueva Esparta, Lcda. Ana Cristina Michini, ya emitió un documento oficial (Oficio DRS 0193-2026) recordando que la Constitución (Art. 83, 84 y 49) prohíbe suspender tratamientos médicos por presunciones o trabas administrativas»

En tal sentido, piden al IVSS y al Ministerio de Salud en Caracas y Porlamar actuar de inmediato, ya que interrumpir un tratamiento oncológico compromete la vida de las personas.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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