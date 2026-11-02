Funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Mariño (Polimariño) aprehendieron a un sujeto en horas de la noche de este viernes 30 de octubre, tras ser sorprendido sustrayendo material estratégico del sistema de alumbrado público en la emblemática avenida 4 de Mayo de Porlamar.

Polimariño detiene a sujeto por hurtar cableado en la 4 de Mayo

La acción delictiva se ejecutó específicamente en el tramo comprendido entre las calles Narváez y Amador Hernández, donde el implicado logró desprender y cortar las conexiones eléctricas que alimentan los postes de la zona.

El sabotaje al alumbrado dejó dos cuadras completamente a oscuras, afectando la visibilidad vial y la seguridad de los peatones que transitan por esta arteria comercial. Durante el procedimiento policial, los uniformados incautaron un tramo de cable conductor de aproximadamente 1,5 metros de longitud que el individuo llevaba en su poder.

Puesto a la orden del Ministerio Público

El detenido y la evidencia incautada fueron trasladados a la sede policial y puestos a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del estado Nueva Esparta para el inicio del proceso penal correspondiente por delitos contra los bienes e infraestructura del Estado.

Por su parte, la Alcaldía del Municipio Mariño informó que desplegará cuadrillas de servicios públicos este sábado para realizar los trabajos de reposición del cableado hurtado y restablecer de forma inmediata el servicio de iluminación en este sector de Porlamar.