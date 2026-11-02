La Fiscalía Local de Osorno en Chile lideró una investigación que permitió la aprehensión y obtener la prisión preventiva de cuatro imputados, presuntos integrantes de la organización criminal denominada «Los Mutantes», vinculada al Tren de Aragua.

Rescatan a niña de 6 años intoxicada con drogas durante operativo contra el Tren de Aragua en Chile

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La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, indicó que los detenidos fueron dos mujeres de origen chileno y dos sujetos de sexo masculino de origen venezolano, los cuales fueron formalizados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de municiones y armas de fuego, asociación criminal y asociación para cometer tráfico.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), que logró la incautación de diversos tipos de drogas, entre ellas la denominada cera o fentanilo chileno, así como un arma de fuego, munición de calibre 9 mm.

Asimismo, De Miguel indicó que se recuperaron una serie de celulares que van a ser examinados y periciados por los laboratorios.

La fiscal mencionó que este caso deja un «antecedente especialmente grave», pues durante la detención una de las mujeres se encontraba con su hija de seis años, quien fue llevada a un centro asistencial que determinó que estaba intoxicada por clorhidrato de cocaína.

«Nos parece tremendamente grave, comunicándonos con el tribunal de familia, el cual adoptó las medidas necesarias para poder ingresar una vez que esta menor salga de la hospitalización a una residencia en la ciudad de Osorno», expresó.

Explicó que esta investigación, que data desde hace un tiempo, ya había logrado la desarticulación de varios miembros de la organización El Tren de Aragua, específicamente de la facción Hermanos Cartier y los que se hacen llamar hoy día Los Mutantes.

Con estas nuevas detenciones, va un total de 26 los imputados vinculados a esta organización criminal en prisión preventiva, todos investigados por la Fiscalía de Osorno en conjunto con funcionarios de la PDI en la provincia.